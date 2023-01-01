⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Димитровград

Димитровград
Профиль пользователя ZaI73

фото пользователя ZaI73

О себе

Всем привет! Я мама в декрете, работаю удаленно, очень соскучилась по общению как живому, так и онлайн, готова обсудить разные темы. Люблю путешествовать и готовить. Буду рада новым знакомствам)

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика☣️ Токсичность🎮 Видеоигры🖼 Выставка / музей
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Димитровград

маленькое фото пользователя Venerable
маленькое фото пользователя Dima84
маленькое фото пользователя JAFA
маленькое фото пользователя Sheroz_o04
маленькое фото пользователя Katerino4ka
маленькое фото пользователя alina2722

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам