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Димитровград
Димитровград
Профиль пользователя ZaI73
О себе
Всем привет! Я мама в декрете, работаю удаленно, очень соскучилась по общению как живому, так и онлайн, готова обсудить разные темы. Люблю путешествовать и готовить. Буду рада новым знакомствам)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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