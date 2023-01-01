Денпасар
Профиль пользователя AlexKraft
О себе
Занимаюсь маркетингом, развиваю стартапы, меняю мир к лучшему)
На досуге люблю прокатиться на байке, поснимать с дрона живописные места или поиграть на гитаре.
Пару раз в неделю вместе с девушкой выходим на пробежки, буду рад компании весело провести время или отправиться в путешествие.
Профиль обновлён 4 февраля 2023 г.
События пользователя
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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Денпасар.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.