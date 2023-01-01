Дананг
Профиль пользователя MDJP

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О себе

Пью пиво, хожу по барам и кафе, путешествую, люблю посещать новые интересные места

Профиль обновлён 6 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 💰 Бизнес 📺 Политика 😓 Обсудить проблемы ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 🏫 Учеба 📚 Книги

События пользователя

Дананг → прогуляться, перекусить

Попить пива в баре

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