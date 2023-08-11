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Чита
Профиль пользователя lerichio

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О себе

Студентка медицинского)
Из музыки предпочитаю рок: Rammstein, Linkin Park, Slipknot, Marilyn Manson, Sabaton, Nautilus Pompilius, Red, Green Day, Skillet, Louna, Слот, Сплин, КиШ, Кино, Мёртвые осы и тд
Так же увлекаюсь аниме, мангой и манхвой, если ты фанат аниме D Gray man, то мы однозначно найдём общий язык. Хобби - рисование на гп и традишке в стиле аниме.
Из фильмов предпочитаю ужасы и мистику

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика

События пользователя

Чита → пообщаться
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