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Кишинёв
Профиль пользователя Nikkihiyori

фото пользователя Nikkihiyori

О себе

Смотрю аниме,читаю книги иногда и люблю животных

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры

События пользователя

Кишинёв → пообщаться

Хочу обсуждать игры и получить рекомендации по книгам

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Москва → собрать компанию

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