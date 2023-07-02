О себе

веду эстет паблик в вк

обожаю книги!! классика присутствует на моих полках, но я как энтони юлай ДАЙТЕ КРИНЖА ДА ПОБОЛЬШЕ!!!

изучаю японский язык (недавно начала..мне пока нечем похвастаться..))

люди, которые не слушают музыку 24/7 вы как живете??