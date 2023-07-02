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Кишинёв
веду эстет паблик в вк
Кишинёв
Профиль пользователя nezumi
О себе
веду эстет паблик в вк
обожаю книги!! классика присутствует на моих полках, но я как энтони юлай ДАЙТЕ КРИНЖА ДА ПОБОЛЬШЕ!!!
изучаю японский язык (недавно начала..мне пока нечем похвастаться..))
люди, которые не слушают музыку 24/7 вы как живете??
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино
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