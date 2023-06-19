Черногорск
Профиль пользователя Mariska2711

фото пользователя Mariska2711
фото #2 пользователя Mariska2711

О себе

Люблю cидеть дома😉😋

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 💨 Кальян ✈️ Путешествия

События пользователя

Черногорск → пообщаться

Ищу подружек😜😉

Участие в других событиях

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Ищу подружку, общение, дружба, и тп

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