Черногорск
Профиль пользователя Mariska2711
О себе
Люблю cидеть дома😉😋
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💬 Пообщаться онлайн 🚴♀️ Активный отдых / спорт
Не нравится:
💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 💨 Кальян ✈️ Путешествия
События пользователя
Участие в других событиях
Санкт-Петербург → Другое
Ля найдись уже нормальная подружка ну емае
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу интересных собеседников:)
Москва → Другое
Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )
Москва → Другое
Найти неадекватных подруг с весельцой
Новосибирск → Другое
Поговорить о чём угодно🙃
Челябинск → Другое
Ищу подружку, общение, дружба, и тп
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