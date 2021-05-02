Черкесск
Профиль пользователя Valeria228
О себе
Люблю слушать музыку я меломан. Так же люблю смотреть фильмы и сериалы. Очень люблю гулять
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм
Не нравится:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро
События пользователя
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