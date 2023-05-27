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Череповец
Череповец
Профиль пользователя Tasha.com
О себе
Привет, я живу в городе Череповец 6 год, я мама в дикрете. Моему мальчику 8 месяц. Хочу найти друзей для общения, встреч, пишите буду рада.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан
Не нравится:
💩 Шутки про говно🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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