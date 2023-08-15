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Череповец
Череповец
Профиль пользователя Rus_ik
О себе
Ищу людей, которые занимаются IT или финансами, думаю мы сможем пощадить. Занимаюсь само развитием, для достижения целей, изучаю: Python, финансовую грамотность, психологию, инвестиции. Совершенствую себя как духовно, так и физически. Если говорить про музыку, то я меломан, слушаю все что западет. В киноиндустрии довольно прошаренный.
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль
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