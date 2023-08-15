О себе

Ищу людей, которые занимаются IT или финансами, думаю мы сможем пощадить. Занимаюсь само развитием, для достижения целей, изучаю: Python, финансовую грамотность, психологию, инвестиции. Совершенствую себя как духовно, так и физически. Если говорить про музыку, то я меломан, слушаю все что западет. В киноиндустрии довольно прошаренный.