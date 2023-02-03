Череповец
Профиль пользователя Nanium
О себе
Люблю читать фантастику и фэнтези, ведьмак - ван лав ❤ хочу завести собаку
Профиль обновлён 8 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 🏫 Учеба
Не нравится:
🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 📺 Политика ✝️ Религия 💰 Бизнес
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Череповец
Ищешь друзей и компанию в городе Череповец?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Череповец.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.