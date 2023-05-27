Череповец
Профиль пользователя Ktvrnv
О себе
Учусь в медицинском колледже, 21 год, могу поддержать🥺👉🏻👈🏻
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес
События пользователя
Участие в других событиях
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