Череповец
Профиль пользователя Ktvrnv

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О себе

Учусь в медицинском колледже, 21 год, могу поддержать🥺👉🏻👈🏻

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Череповец → пообщаться

Хочу найти подруг в своем городе🥺👉🏻👈🏻

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

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