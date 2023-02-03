Череповец
Профиль пользователя Ewgenia95
О себе
Слушаю музыку, люблю проводить время с подругами, общаться, гулять, у меня двое детей, 6 лет 10 лет две девочки.
Профиль обновлён 31 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
🐈 Домашние животные ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро 💩 Странный юмор
События пользователя
Участие в других событиях
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