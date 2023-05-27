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Череповец
Профиль пользователя Evgenchik

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О себе

Обожаю слушать рок. Louna - мое все!
Водитель, поэтому люблю кататься. Прогулки тоже в удовольствие!
Сторонник непосредственно живого общения! Балабол.

Профиль обновлён 1 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 🎲 Настольные игры 🍷 Алкоголь 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино 🪩 Ночной клуб

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🎭 Театр
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