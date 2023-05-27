Череповец
Профиль пользователя Been

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О себе

Всём привет ну я Варя ищу друзей в компашку из черепаново

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

🏫 Учеба 📚 Книги
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