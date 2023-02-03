Люблю рок, преимущественно русский, менестрелей, классическую музыку, джаз, блюз, немного бардов. По возможности выбираюсь на концерты в Металлист и Пивзавод, а также сама немного пою. ) Хотя бы несколько раз в год хожу в Камерный театр. Обожаю чтение, только к сожалению на него не хватает времени. Предпочитаю фантастику и детективы. Из фильмов люблю также фантастику, детективы, триллеры и выборочно ситкомы. Смотрю на Ютуб DIY каналы в основном по столярному делу, хотела бы сама что-то смастерить, но пока не было возможности. Также немного начала играть в настолки, хотелось бы найти подходящую компанию для игр на регулярной основе.

Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

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