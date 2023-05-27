Череповец
Профиль пользователя Amicus

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О себе

Велосипед, музыка, фильмы, игры, книги...

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 🏢 Работа 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Череповец → пообщаться

Проверяю приложение, готов поболтать

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