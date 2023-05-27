Череповец
Профиль пользователя Alena2021
О себе
Ищу подругу для общения,гулять общаться,мероприятия.
Профиль обновлён 9 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать ✈️ Путешествия 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🎲 Настольные игры
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