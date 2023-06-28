Люблю активный отдых семьей, нравится разговаривать на серьезные темы, обсуждать политику, учавствовать в различных акциях. Больше всего ценю в людях искренность, доброту, легкость. Смеяться тоже люблю, но хочется, чтобы все было в разумных пределах и посмеялись, и пообщались)

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 😊 Поделиться радостью 📺 Политика 🏢 Работа

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