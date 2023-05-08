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Челябинск
Челябинск
Профиль пользователя Warwar
О себе
Интересно всё.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения📺 Политика😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб💨 Кальян
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