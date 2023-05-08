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Челябинск
Профиль пользователя Warwar

фото пользователя Warwar

О себе

Интересно всё.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения📺 Политика😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб💨 Кальян

События пользователя

Челябинск → пообщаться

Выпить вина, поболтать о чем угодно.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Love_TLI

Красноярск → пообщаться

Друзья, давайте найдем уже друг друга

Откликнулись 22 участника

маленькое фото пользователя Sahas58n

Челябинск → прогуляться, перекусить

Пообщаться с хорошими собеседниками

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя t3a2n3a1

Челябинск → прогуляться, перекусить

Кто со мной завтра погулять ?

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя BrilliantovaiLis

Челябинск → прогуляться, перекусить

Всегда рада найти новых, хороших друзей. Буду рада каждому.

Откликнулось 5 участников

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