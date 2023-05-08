Был в сети на прошлой неделе

Выпить вина, поболтать о чем угодно.

Всегда рада найти новых, хороших друзей. Буду рада каждому.

Кто со мной завтра погулять ?

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