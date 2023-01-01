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Челябинск
Профиль пользователя Volkov_74

фото пользователя Volkov_74

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

📚 Книги✝️ Религия🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика☣️ Токсичность🎮 Видеоигры💨 Кальян🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр

События пользователя

Челябинск → пообщаться

Кто не спит ещё

маленькое фото пользователя Olyaganchik
маленькое фото пользователя Tatiana05
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Gyla

Челябинск → прогуляться, перекусить

Ищу друзей для хорошего времяпровождения❤

Откликнулись 4 участника

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