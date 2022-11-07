Челябинск
Профиль пользователя Vladimir74

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фото #2 пользователя Vladimir74

О себе

Катаюсь на самокате, посещаю бассейн. Люблю ходить в кино и на хоккей.

Профиль обновлён 4 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 🐈 Домашние животные

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 📺 Политика 🪐 Астрология, таро 💰 Бизнес ✝️ Религия ☣️ Токсичность

События пользователя

Челябинск → сходить на мероприятие

Сходить в кино 🍿

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