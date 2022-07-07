Челябинск
Профиль пользователя Viktor89

фото пользователя Viktor89

О себе

Пытаюсь гулять, слушаю разную музыку и ищу положительное в жизни

Профиль обновлён 2 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💩 Странный юмор

События пользователя

Челябинск → пообщаться

Поговорить о жизни

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lasagne
Челябинск → Другое

Если ты любишь групые шутки и мемы то велком)))

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.