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Челябинск
Профиль пользователя Viks17

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О себе

Ищу друзей/ подруг

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Челябинск → пообщаться
Хочу найти подругу
Челябинск → пообщаться
Хочу пообщаться сначала, а дальше если общение пойдёт лично встериться

Участие в других событиях

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Тут есть любители аниме/манги/манхвы/дорам?
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Девочки, пишите))
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Ищу подруг) 💅🏻
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Ищу подругу 👩🏽‍🦱👩🏼‍🦳👧🏻
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Хочу найти подругу
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Найти подругу, просто общаться про все и обо всем)
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Поболтать о жизни или о чем-то попроще, порадоваться/погрустить
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Ищу подруг для общения на всевозможные темы)
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Сочи → Другое
Я хочу найти подружек
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Ищу подружку, общение, дружба, и тп
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Нижний Тагил → Другое
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Алматы → Другое
Поболтать в Дисе:)
маленькое фото пользователя Katel1nka
Коломна → Другое
Ищу подругу для общения и для личных встреч 🙋‍♀️
маленькое фото пользователя Kat_yarik
Екатеринбург → Другое
Общаться, потом и встретиться можно
маленькое фото пользователя AnnaSerditova
Екатеринбург → Другое
Ищу подруг! Предлагаю общаться онлайн
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