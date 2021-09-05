Челябинск
Профиль пользователя valeevarenya1995
О себе
Всем привет✋️ меня зовут Регина, мне 27 лет. Я из Челябинска. Слушаю музыку. Бегаю, катаюсь навелосипеде. Спортом занимаюсь редко.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей
Не нравится:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🪩 Ночной клуб 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 💨 Кальян 💩 Странный юмор 🍷 Алкоголь ☣️ Токсичность
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