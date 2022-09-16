Сарказник, характер местами скверный, но добрый. Обожаю животных и лес. Юмор чернее некуда это про меня. Между вечной любовью и шашлыком выберу шашлык. Поддержу разговор практически на любую тему. Не терплю завышенное ЧСВ и тупых. Китайский чай и молоко это напитки богов. Курю и весело матерюсь. На "будьте любезны" тоже умею. Отменно готовлю, поэтому толст. Но не сильно.

Профиль обновлён 6 июля 2023 г.

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Челябинск → пообщаться Пиши, если обхохотался(-лась) от мемов про яйцевую воду

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