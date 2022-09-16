Челябинск
Профиль пользователя Triple_6_God
О себе
Сарказник, характер местами скверный, но добрый. Обожаю животных и лес. Юмор чернее некуда это про меня. Между вечной любовью и шашлыком выберу шашлык.
Поддержу разговор практически на любую тему.
Не терплю завышенное ЧСВ и тупых.
Китайский чай и молоко это напитки богов.
Курю и весело матерюсь. На "будьте любезны" тоже умею.
Отменно готовлю, поэтому толст. Но не сильно.
Профиль обновлён 6 июля 2023 г.
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