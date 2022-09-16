Челябинск
Профиль пользователя Triple_6_God

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О себе

Сарказник, характер местами скверный, но добрый. Обожаю животных и лес. Юмор чернее некуда это про меня. Между вечной любовью и шашлыком выберу шашлык.
Поддержу разговор практически на любую тему.
Не терплю завышенное ЧСВ и тупых.
Китайский чай и молоко это напитки богов.
Курю и весело матерюсь. На "будьте любезны" тоже умею.
Отменно готовлю, поэтому толст. Но не сильно.

Профиль обновлён 6 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика 💰 Бизнес ☣️ Токсичность 🏫 Учеба 🏢 Работа ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Челябинск → пообщаться

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