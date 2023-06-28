Выращиваю комнатные растения, изучаю немецкий, свободно говорю на английском, кошатница, люблю кататься на коньках и велосипеде, иногда нервничаю в незнакомой компании.

Профиль обновлён 13 июля 2023 г.

🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 📚 Книги

💰 Бизнес 📺 Политика 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия ☣️ Токсичность

Челябинск → пообщаться Ищу друзей для совместного времяпрепровождения и борьбы со скукой!

Санкт-Петербург → Другое Хочу найти хороших людей, чтобы классно проводить время вместе:)

Челябинск → Другое Если ты любишь групые шутки и мемы то велком)))

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Челябинск.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.