Пообщаюсь практически на любые темы и выслушаю переживания. Есть тысяча историй про говно и не только. Юмор на уровне абсурда в перемешку с шизой. Люблю создавать все, что взбрело в голову. Если буду нужен, то я там же, где был, когда был не нужен. Ауф))

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

💩 Странный юмор

📺 Политика

Ижевск → Другое Коты, геншин, мемы, бытие в 30 лет, все это можем иронично обсудить 😁

Челябинск → Другое Ищу друзей для совместного времяпрепровождения и борьбы со скукой!

Нижний Новгород → Другое Другу/подругу не важно откуда. (почти) всех люблю 💗

Ищешь друзей и компанию в городе Челябинск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Челябинск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.