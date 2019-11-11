Челябинск
Профиль пользователя Tomoe_Meifu

О себе

Пообщаюсь практически на любые темы и выслушаю переживания. Есть тысяча историй про говно и не только. Юмор на уровне абсурда в перемешку с шизой. Люблю создавать все, что взбрело в голову.
Если буду нужен, то я там же, где был, когда был не нужен. Ауф))

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Странный юмор

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События пользователя

Челябинск → пообщаться

Приглашаю поболтать в переписке, дисе, где-либо ещё:3

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Pithrecusdy
Нижний Новгород → Другое

Другу/подругу не важно откуда. (почти) всех люблю 💗

маленькое фото пользователя tradescancia
Челябинск → Другое

Ищу друзей для совместного времяпрепровождения и борьбы со скукой!

маленькое фото пользователя Eksa
Ижевск → Другое

Коты, геншин, мемы, бытие в 30 лет, все это можем иронично обсудить 😁

маленькое фото пользователя Sahas58n
Челябинск → Другое

Пообщаться с хорошими собеседниками

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