Работаю на «Мечел-энерго». Люблю ходить в кино, послушать музыку, собраться с друзьями, поиграть в покер или настолки. Я не алкаш, но выпить могу. Есть машина, квартира и 8кг кот.

Профиль обновлён 7 июля 2023 г.

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🐈 Домашние животные

Челябинск → Другое Го в дс и во что-то поиграем вместе?

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