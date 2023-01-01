О себе

🙋🏻‍♀️привет, меня зовут Вероника, я открыта и готова к общению



очень люблю читать книги, в особенности зарубежную литературу. слушаю рок - и классический, и метал. играю на гитаре, люблю медитировать и увлекаюсь сопртом



занимаюсь народными танцами на профессиональном уровне



нравится гулять, ходить в театр, в кино и на рок концерты