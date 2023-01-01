⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Челябинск
Челябинск
🙋🏻♀️привет, меня зовут Вероника, я открыта и готова к общению
Челябинск
Профиль пользователя Thumbelina
О себе
🙋🏻♀️привет, меня зовут Вероника, я открыта и готова к общению
очень люблю читать книги, в особенности зарубежную литературу. слушаю рок - и классический, и метал. играю на гитаре, люблю медитировать и увлекаюсь сопртом
занимаюсь народными танцами на профессиональном уровне
нравится гулять, ходить в театр, в кино и на рок концерты
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино
Не нравится:
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Челябинск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам