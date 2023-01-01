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Челябинск
Профиль пользователя Thumbelina

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О себе

🙋🏻‍♀️привет, меня зовут Вероника, я открыта и готова к общению

очень люблю читать книги, в особенности зарубежную литературу. слушаю рок - и классический, и метал. играю на гитаре, люблю медитировать и увлекаюсь сопртом

занимаюсь народными танцами на профессиональном уровне

нравится гулять, ходить в театр, в кино и на рок концерты

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📺 Политика💨 Кальян🍷 Алкоголь

Участие в других событиях

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Челябинск → активный отдых

Погулять, сходить куда-нибудь, пофоткаться, в общем все что душе угодн

Откликнулось 10 участников

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