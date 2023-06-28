Челябинск
Профиль пользователя TeleRush
О себе
Поговорить можно, но со мной это сложно, в последние годы отстранился от людей, предпочитаю молчать и слушать.
Зарегался просто так,посмотрю на людей и забуду про приложение.
Со мной скучно.
Катаюсь на велосипеде, пытаюсь в 3Д моделирование.
Главная мечта, погасить ипотеку и стать свободным Добби(но это не точно).
Люблю переспрашивать в разговорах. Эгоистичный(привык всё делать и разбираться во всём самостоятельно), с потеряным чувством юмора, но в тоже время и отзывчивый. Наверное потому что я близнец, хотя в гороскопы не верю.
Любимое блюдо то что приготовлю сам(шаурма исключение).
Смысла жизни не вижу, нам остаётся лишь наслаждаться страданием и страдать от наслаждения. Я ещё оптимистичный пессимист, про себя всегда скажу что-то плохое, но другому человеку всегда скажу что всё хорошо. Не люблю ругаться, всё можно обсудить и во всём найти компромисс.
Люблю тишину.
Хочу шоссейный велосипед(но они дорогие). Как куплю, поеду в велопутешествие(если работа позволит).
Всё что написано выше это не важно, как пук в воду.
Свапайте на не знаю куда там, ну чтобы не совпадало.
Ну всё.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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