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Челябинск
Профиль пользователя Tatyana505

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О себе

Приветик меня зовут Татьяна и я молодая мамочка , самой прекрасной девочки на свете !
Могу много рассказать о том как же это быть мамой в 18 лет . А также люблю просто поговорить на различные темы !

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры

Не нравится:

💩 Шутки про говно💕 Обсудить отношения☣️ Токсичность🇬🇧 Изучение нового🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан

События пользователя

Челябинск → пообщаться

Ищу девчонок что бы можно было поболтать

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Москва → пообщаться

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