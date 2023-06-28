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Челябинск
Приветик меня зовут Татьяна и я молодая мамочка , самой прекрасной девочки на свете !
Челябинск
Профиль пользователя Tatyana505
О себе
Приветик меня зовут Татьяна и я молодая мамочка , самой прекрасной девочки на свете !
Могу много рассказать о том как же это быть мамой в 18 лет . А также люблю просто поговорить на различные темы !
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться💨 Кальян🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🎲 Настольные игры
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