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Челябинск
Профиль пользователя Stepan86

фото пользователя Stepan86

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать

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События пользователя

Челябинск → прогуляться, перекусить

Сходить перекусить познакомиться

маленькое фото пользователя Anastasia_36
Откликнулся 1 участник
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