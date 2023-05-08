Челябинск
Профиль пользователя SSSS5

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О себе

За здоровый образ жизни. Занимаюсь спортом турник, велосипед, гири, тренажёры. Прогулки на свежем воздухе.

Профиль обновлён 29 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Челябинск → прогуляться, перекусить

Прогуляться, позаниматься спортом, покататься на велосипеде

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя X1e2n3i4a5
Челябинск → Другое

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