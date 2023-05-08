Челябинск
Профиль пользователя Sardina

фото пользователя Sardina
фото #2 пользователя Sardina

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Челябинск → прогуляться, перекусить

В поисках весёлых шуток

Челябинск → прогуляться, перекусить

Погулять, сходить в кино/театр/музей или просто выпить кофе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ju.Gi
Москва → Другое

Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.

маленькое фото пользователя Perianna
Москва → Другое

Кто знает видео игру Phasmophobia?👻Сыграем?)

маленькое фото пользователя Anna2023
Челябинск → Другое

Погулять , поговорить , посмеяться

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