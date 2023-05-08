Челябинск
Профиль пользователя RuSam
О себе
Занимаюсь спортом - хожу пешком, ем по ночам )
Профиль обновлён 19 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
📺 Политика 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🚶♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💬 Пообщаться онлайн
Не нравится:
💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь 💨 Кальян
События пользователя
Участие в других событиях
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