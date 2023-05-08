Челябинск
Профиль пользователя RuSam

фото пользователя RuSam
фото #2 пользователя RuSam

О себе

Занимаюсь спортом - хожу пешком, ем по ночам )

Профиль обновлён 19 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

📺 Политика 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь 💨 Кальян

События пользователя

Челябинск → прогуляться, перекусить

Найти тебя - друга (подругу) 😉

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alinkamalinka
Набережные Челны → Другое

Как вы считаете меняться ли человек ,или только на время ?

маленькое фото пользователя Anna.s.i
Москва → Другое

рисую мультяшные арт портреты почти бесплатно! пиши !

маленькое фото пользователя Elena87
Челябинск → Другое

Любители активного отдыха присоединяйтесь,поболтаем,🎉

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Другие пользователи из города Челябинск

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