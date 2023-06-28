Челябинск
Профиль пользователя Roxy__99

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Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎭 Театр

События пользователя

Челябинск → пообщаться

Ищу подружку, общение, дружба, и тп

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lidochka
Челябинск → Другое

Ищу подругу 👩🏽‍🦱👩🏼‍🦳👧🏻

маленькое фото пользователя Nastya56
Челябинск → Другое

Подышать свежим воздухом

маленькое фото пользователя Maria1208
Челябинск → Другое

Ищу подругу🌸

маленькое фото пользователя Pineapple_1
Челябинск → Другое

День города и мой день рождение

маленькое фото пользователя Marussia
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Найти подругу)

маленькое фото пользователя Aleksey74
Челябинск → Другое

Поиграть в настольные игры

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.