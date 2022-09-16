Увлекаюсь психологией (по образованию психолог), нравятся настолки. Состою в отношениях (для кого это может быть важно) Много играю в компуктерные игры (ПК или ps5). Сейчас активно играю в wow. Здесь ищу единомышленников. По большей части домосед, редко выхожу куда то. Шо делать на этой улице, когда в доме есть все развлечения

Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба 🏢 Работа 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

Челябинск → пообщаться Можно по общаться о чем угодно (если есть совпадение по интересам).

Набережные Челны → Другое PlayStation 5 турецкая подписка, играем в коопе во все новинки?

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