Занимаюсь вокалом и йогой, учусь играть на барабанах. Замужем, есть собака. Люблю поболтать о сериалах и кино, психологии, моде, популярной науке и книгах. Хорошо говорю на английском. Ищу компанию для настолок, походов в бары и караоке и на концерты.

Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

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Челябинск → Другое Ищу подругу от 25 лет

Челябинск → Другое Ищу друзей для совместного времяпрепровождения и борьбы со скукой!

Челябинск → Другое Если ты любишь групые шутки и мемы то велком)))

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