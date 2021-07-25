Челябинск
Профиль пользователя R1marka

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О себе

Занимаюсь вокалом и йогой, учусь играть на барабанах. Замужем, есть собака.
Люблю поболтать о сериалах и кино, психологии, моде, популярной науке и книгах. Хорошо говорю на английском.
Ищу компанию для настолок, походов в бары и караоке и на концерты.

Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология, таро

Не нравится:

💰 Бизнес ✝️ Религия

Участие в других событиях

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Приглашаю поболтать в переписке, дисе, где-либо ещё:3

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Ищу подругу от 25 лет

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Ау Подружки)

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