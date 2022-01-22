Челябинск
Профиль пользователя Polincho.1
О себе
Привет)) хотелось бы найти таких же скучающих людей 😅
Желаю завести новые знакомства с целью дружелюбного и атмосферного время провождения
Возможные интересы: саморазвитие, фитнес, искусство, культурные мероприятия(клубы тоже приветствуются), прогулки, кино, в общем всё, что наполняет позитивной энергией
Также если вы интересуетесь темой самопознания, то в этом мы тоже можем пересечься)
Будет хорошо, если вы изначально будете настроены на ведение диалога
Музыкальные предпочтения: drill, trap, американский рэп, hajime, скриптонит, в общем, всё не перечислить, я меломан, слушаю то, что нравится))
Inst: llpolincho___
Профиль обновлён 27 августа 2023 г.
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