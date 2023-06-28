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Челябинск
Челябинск
Профиль пользователя Peachette
О себе
Рисую иногда, фотографирую и снимаю видео. И да, катаюсь на сноуборде:)
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие📸 Пофоткаться💬 Пообщаться онлайн
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