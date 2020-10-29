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Челябинск
Профиль пользователя OlgaV

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О себе

Постоянно учусь. Закончила второе высшее. Поступила в магистратуру.

Люблю фильмы и книги со смыслом, так, чтобы осталось "послевкусие" и можно было порассуждать.

Люблю йогу и дыхательные практики.

Люблю природу и путешествия.

Музыку слушаю любую, под настроение от заводных русских народных до грустного русского рока.

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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