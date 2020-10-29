О себе

Постоянно учусь. Закончила второе высшее. Поступила в магистратуру.



Люблю фильмы и книги со смыслом, так, чтобы осталось "послевкусие" и можно было порассуждать.



Люблю йогу и дыхательные практики.



Люблю природу и путешествия.



Музыку слушаю любую, под настроение от заводных русских народных до грустного русского рока.