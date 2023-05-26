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Челябинск
Челябинск
Профиль пользователя OlgaR
О себе
Ищу подругу, потому что все мои замужем 🫡
Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового ✈️ Путешествия 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей
События пользователя
Участие в других событиях
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