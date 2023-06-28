Челябинск
Профиль пользователя Olechka

фото пользователя Olechka
фото #2 пользователя Olechka

О себе

Люблю гулять в парке, ходить в кино, плавать, фоткаться, различные мастер-классы.
Просто классно проводить время😋

Хотелось бы заняться спортом

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

📺 Политика 💰 Инвестиции / бизнес ✝️ Религия ☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lasagne
Челябинск → Другое

Если ты любишь групые шутки и мемы то велком)))

маленькое фото пользователя Sahas58n
Челябинск → Другое

Пообщаться с хорошими собеседниками

маленькое фото пользователя Lidochka
Челябинск → Другое

Завести подруг👱🏼‍♀️👩🏽‍🦱👩🏼‍🦳👧🏻

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