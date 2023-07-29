О себе я расскажу во время общения

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

🧠 Психология / саморазвитие 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей 🪩 Ночной клуб

Челябинск → пообщаться Люблю общяться и узнавать что то новое

Казань → Другое Открыт для новых знакомств, для общения.

Москва → Другое Послушаю про твой день или просто поболтаем)

Саратов → Другое Готов скоротать время за беседой :)

Москва → Другое Кто-нибудь в курсе, как завести друзей после 30ти?

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InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Челябинск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.