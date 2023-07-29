Челябинск
Профиль пользователя Oksi85

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О себе

О себе я расскажу во время общения

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Челябинск → пообщаться

Люблю общяться и узнавать что то новое

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя 11XtaZ11
Москва → Другое

Найти друзей для общения

маленькое фото пользователя TG_Sergey_aloha
Москва → Другое

Человеку нужен человек!😉

маленькое фото пользователя SvetlanaSuvorova
Москва → Другое

Кто-нибудь в курсе, как завести друзей после 30ти?

маленькое фото пользователя Awake
Саратов → Другое

Готов скоротать время за беседой :)

Москва → Другое

Хочу поболтать о творчестве

маленькое фото пользователя Aiden
Москва → Другое

Послушаю про твой день или просто поболтаем)

маленькое фото пользователя Dionys
Казань → Другое

Открыт для новых знакомств, для общения.

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