Челябинск
Профиль пользователя Oksi85
О себе
О себе я расскажу во время общения
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей 🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти друзей для общения
Москва → Другое
Человеку нужен человек!😉
Москва → Другое
Кто-нибудь в курсе, как завести друзей после 30ти?
Саратов → Другое
Готов скоротать время за беседой :)
Москва → Другое
Хочу поболтать о творчестве
Москва → Другое
Послушаю про твой день или просто поболтаем)
Казань → Другое
Открыт для новых знакомств, для общения.
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