Челябинск
Профиль пользователя Nekiy888
О себе
Люблю спорт и различные активности
- походы, сплавы
- воркаут
- велоспорт (буквально вчера купил велосипед очередной)
- плаванье, пляжный отдых
- волейбол на любительском уровне
Да и вообще люблю открывать что то новое для себя.
Хотелось бы попробовать поиграть в различные настолки, возможно научится танцевать. А ещё очень хочется научится играть на пианино, но как то не получалось серьёзно заняться этим.
Также люблю поиграть вечерами в компьютерные игры.
Часто слушаю аудиокниги (авторов перечислять не буду, их очень много было).
Живу на ЧМЗ )
Холост
Буду рад новым знакомствам, новым занятиям, новым впечатлениям)
Профиль обновлён 24 июня 2023 г.
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