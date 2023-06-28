Люблю спорт и различные активности - походы, сплавы - воркаут - велоспорт (буквально вчера купил велосипед очередной) - плаванье, пляжный отдых - волейбол на любительском уровне Да и вообще люблю открывать что то новое для себя. Хотелось бы попробовать поиграть в различные настолки, возможно научится танцевать. А ещё очень хочется научится играть на пианино, но как то не получалось серьёзно заняться этим. Также люблю поиграть вечерами в компьютерные игры. Часто слушаю аудиокниги (авторов перечислять не буду, их очень много было). Живу на ЧМЗ ) Холост Буду рад новым знакомствам, новым занятиям, новым впечатлениям)

Профиль обновлён 24 июня 2023 г.

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