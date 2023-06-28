Челябинск
Профиль пользователя Nekiy888

фото пользователя Nekiy888
фото #2 пользователя Nekiy888
фото #3 пользователя Nekiy888
фото #4 пользователя Nekiy888
фото #5 пользователя Nekiy888
фото #6 пользователя Nekiy888
фото #7 пользователя Nekiy888
фото #8 пользователя Nekiy888

О себе

Люблю спорт и различные активности
- походы, сплавы
- воркаут
- велоспорт (буквально вчера купил велосипед очередной)
- плаванье, пляжный отдых
- волейбол на любительском уровне

Да и вообще люблю открывать что то новое для себя.

Хотелось бы попробовать поиграть в различные настолки, возможно научится танцевать. А ещё очень хочется научится играть на пианино, но как то не получалось серьёзно заняться этим.

Также люблю поиграть вечерами в компьютерные игры.

Часто слушаю аудиокниги (авторов перечислять не буду, их очень много было).

Живу на ЧМЗ )

Холост

Буду рад новым знакомствам, новым занятиям, новым впечатлениям)

Профиль обновлён 24 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор ☣️ Токсичность
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Челябинск

Ищешь друзей и компанию в городе Челябинск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Челябинск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.