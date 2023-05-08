Профиль обновлён 14 июля 2023 г.

😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения

📺 Политика ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор ✝️ Религия

Москва → другое Посоветуйте, где сегодня можно прогуляться

Москва → Другое Ищу компанию в Питере с 12 по 16 мая

Екатеринбург → Другое Я смотрю дорамы. Блендерю время от времени,это 3d. Мне 29

Москва → Другое Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

Новороссийск → Другое Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

Ищешь друзей и компанию в городе Челябинск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Челябинск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.