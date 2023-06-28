Челябинск
Профиль пользователя Nastya56
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🏢 Работа ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 📺 Политика 🪐 Астрология / таро 💩 Странный юмор
События пользователя
Участие в других событиях
Челябинск → Другое
Ищу подругу 👩🏽🦱👩🏼🦳👧🏻
Челябинск → Другое
Погулять, сходить куда-нибудь, пофоткаться, в общем все что душе угодн
Челябинск → Другое
Хотелось бы завести друзей
Челябинск → Другое
Сыграть в боулинг
Челябинск → Другое
Ищу подругу🌸
Челябинск → Другое
Интересно провести время
Челябинск → Другое
Завести подруг👱🏼♀️👩🏽🦱👩🏼🦳👧🏻
Челябинск → Другое
Прогуляться в центре
Челябинск → Другое
Найти подругу)
Челябинск → Другое
Прогуляться по парку или сходить на пляж
Челябинск → Другое
Хочу с кем нибудь погулять, либо съездить отдохнуть куда нибудь
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