Челябинск
Профиль пользователя Nastya56

фото пользователя Nastya56

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные 🏢 Работа ☣️ Токсичность 🎬 Могу посоветовать фильм 📺 Политика 🪐 Астрология / таро 💩 Странный юмор

События пользователя

Челябинск → прогуляться, перекусить

Подышать свежим воздухом

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lidochka
Челябинск → Другое

Ищу подругу 👩🏽‍🦱👩🏼‍🦳👧🏻

маленькое фото пользователя Ivaakss_Oksana
Челябинск → Другое

Погулять, сходить куда-нибудь, пофоткаться, в общем все что душе угодн

маленькое фото пользователя bezdushnyhhhh17
Челябинск → Другое

Хотелось бы завести друзей

маленькое фото пользователя X1e2n3i4a5
Челябинск → Другое

Сыграть в боулинг

маленькое фото пользователя Maria1208
Челябинск → Другое

Ищу подругу🌸

маленькое фото пользователя Alesta
Челябинск → Другое

Интересно провести время

маленькое фото пользователя Lidochka
Челябинск → Другое

Завести подруг👱🏼‍♀️👩🏽‍🦱👩🏼‍🦳👧🏻

маленькое фото пользователя K.a.m.i.l.a
Челябинск → Другое

Прогуляться в центре

маленькое фото пользователя Marussia
Челябинск → Другое

Найти подругу)

маленькое фото пользователя Elvina12345
Челябинск → Другое

Прогуляться по парку или сходить на пляж

маленькое фото пользователя Marina35
Челябинск → Другое

Хочу с кем нибудь погулять, либо съездить отдохнуть куда нибудь

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Челябинск

Ищешь друзей и компанию в городе Челябинск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Челябинск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.