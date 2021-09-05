Челябинск
Профиль пользователя Murancha
О себе
Музыка занимает главное место в жизни. Rock-n-roll и всё вытекающее отсюда. Есть тату связанные с этим) люблю книги и статьи на всякое разное, для расширения кругозора. Переодически спорт для поддержания формы. Говорить могу обо всем)
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
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