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Челябинск
Профиль пользователя Morpheus

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О себе

Люблю играть в игры в данный момент увлекаюсь Симс,геншин импакт и другими.
А вообще могу обсудить практически любую тему.
Увлекаюсь так же аниме, дорамами и т.д

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес
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